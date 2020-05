Notizie Milan – Il Napoli prova a giocare d’anticipo su un obiettivo rossonero

MILANO – Milan e Napoli sono sullo stesso obiettivo, secondo quanto riporta Sportmediaset. Robin Kock, centrale del Friburgo, avrebbe acceso l’interesse di rossoneri e partenopei, ma sempre secondo la stessa fonte, il club di De Laurentiis avrebbe intenzione di giocare d’anticipo. Proponendo un’offerta da 15 milioni di euro, per il calciatore, alla società tedesca. Una mossa che dovrebbe, secondo le intenzioni degli Azzurri, riuscire a superare la concorrenza del Diavolo. Il difensore sarebbe stato indicato, ai meneghini, direttamente da Ralf Rangnick, che vorrebbe portarlo in Serie A per la sua nuova avventura in Italia. Il Milan è chiamato alla controfferta, se non vuole farsi sfuggire l’obiettivo.

