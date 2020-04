Notizie Milan – Il Napoli avrebbe già scelto tra Milik e Mertens

MILANO – La questione legata alla possibile cessione di Milik si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Milan segue da vicino l’evolversi della vicenda, dato che pensa all’ex Ajax per sostituire Ibrahimovic, nel caso in cui lo svedese decidesse di non rinnovare con i rossoneri. Sul polacco però c’è la forte concorrenza della Juventus. Nei giorni scorsi era rimbalzata anche la voce di un possibile accordo già raggiunto, tra i bianconeri e l’entourage dell’attaccante. Radio Marte, poco fa, ha riportato della novità sul futuro di Milik. Secondo l’emittente, che si occupa delle vicende del club partenopeo, il Napoli avrebbe già deciso chi tenere in rosa tra il polacco e Mertens (anche lui al centro delle indiscrezioni di mercato). Il belga sarebbe il preferito tra i due, mentre per l’ex Ajax si va verso una cessione in estate. Il club di Gattuso può comunque vantare anche l’acquisto di Petagna, per il reparto offensivo. L’affare è stato concluso durante l’ultima sessione invernale di mercato e l’ex Milan sarà aggregato ai partenopei in estate.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live