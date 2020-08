Notizie Milan – Il Monza di Berlusconi e Galliani avversario in amichevole

MILANO – Una nuova amichevole dal gusto romantico. Una gara che per i più nostalgici avrà un significato davvero particolare. Il Milan, infatti, ha ufficializzato una nuova amichevole per il 5 settembre, contro il Monza del duo Berlusconi-Galliani e sulla panchina brianzola ci sarà anche un altro ex rossonero: Cristian Brocchi. Teatro della gara sarà lo Stadio di San Siro. La partita è in programma per le ore 21:45 e sarà possibile vederla sulla App del Milan, MilanTv, Sky e Dazn.