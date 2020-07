Notizie Milan – Il Milan non vuole rinunciare a Calhanoglu

MILANO – Hakan Calhanoglu è stato uno dei grandi protagonisti della gara di San Siro, contro l’Atalanta di Gasperini. Il turco ha aperto le danze nel primo tempo, con una punizione magistrale. Una prova che conferma quanto di buono fatto vedere negli ultimi tempi e che avvalora anche la parole spese da Stefano Pioli nei suoi confronti.

Oltre alle tante parole spese su di lui, nell’ultimo periodo, hanno iniziato a circolare delle voci di mercato che vogliono Calhanoglu, lontano dal Milan. Indiscrezioni smentite dallo stesso calciatore sui suoi profili social.

La Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione tra i rossoneri i numero dieci. Il diavolo, infatti, non avrebbe intenzione di rinunciare a uno dei suoi migliori calciatori, nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Non è escluso l’inizio della trattative per il rinnovo, a stretto giro. Calhanoglu si è preso il Milan e i rossoneri non hanno intenzione di rinunciare a lui.

