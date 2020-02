Notizie Milan – Il mercato passa anche dalle scadenze contrattuali

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Le scelte sul mercato del Milan passeranno anche dalle scadenze contrattuali. Sono quattro, infatti, i calciatori che al termine della stagione avranno il loro accordo in scadenza con il club rossonero. Si tratta di: Donnarumma, Calhanoglu, Rebic e Musacchio. Per il portiere rossonero si sono già scritte tante parole e molte altre verrano usate per spiegare la sua situazione. In estate potrebbe lasciare il Diavolo o rinnovare anche solo per perderlo a zero. Il numero dieci del Milan, invece, potrebbe cedere alla sirene che provengono dalla Bundesliga. Attualmente però ha finalmente trovato continuità, molto probabilmente nel suo caso sarà decisiva la scelta della nuova guida tecnica. Rebic è il trascinatore di questo Milan, non provare a riscattarlo sarebbe una follia e la dirigenza, viste le prestazioni, farà di tutto per trattenerlo. La situazione legata a Musacchio è ancora avvolta dall’incertezza, l’argentino sembra aver perso il posto da titolare, ma potrebbe sempre tornare utile al Diavolo, anche nella prossima stagione.

