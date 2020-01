Notizie Milan – Il Manchester Utd cerca un attaccante: nel mirino Piatek

MILANO – Kris Piatek continua ad essere al centro di moltissime voci di mercato. Il centravanti polacco – non è un mistero – è sulla lista dei partenti. Contro l’Udinese è rimasto a guardare in panchina, rimediando la seconda esclusione consecutiva. Con il ritorno di Ibrahimovic, la presenza di Leao e l’esplosione di Rebic (il quale avrà più spazio dopo la doppietta di domenica), per il Pistolero gli spazi si chiudono inesorabilmente. Tuttavia, finora nessuno ha presentato l’offerta da 35 milioni a titolo definitivo che vorrebbe ricevere il Milan. Stando però a ciò che riferisce ‘The Athletic’, tale proposta potrebbe giungere dal Manchester United. I Red Devils, infatti, non hanno sostituito Lukaku dopo la sua cessione all’Inter in estate, ed ora devono anche fare i conti con l’infortunio di Martial.