Notizie Milan – Il Liverpool tornerà alla carica per Timo Werner

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato su Timo Werner. L’attaccante del Lipsia è corteggiato da grandi club europei, pronti ad assicurarsi le sue prestazioni a suon di milioni. Tra queste il Liverpool è un delle squadre più interessate e come riporta il Sun, Jurgen Klopp aveva in programma un incontro con il calciatore per convincerlo a vestire la maglia dei Reds. L’emergenza Coronavirus, però, ha messo i bastoni tra le ruote del tecnico tedesco, ma una volta superata la crisi il club inglese tornerà alla carica. Il Milan continua ad osservare da lontano le vicende legate al giocatore, ma la punta è oggetto d’interesse anche per i rossoneri. Soprattutto se il prossimo allenatore del Diavolo sarà Ralf Rangnick.

