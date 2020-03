Notizie Milan – Il Lipsia spara altissimo per Upamecano

MILANO – Upamecano resta uno dei grandi obiettivi del Milan, così come lo era nella scorsa sessione estiva di mercato. I rossoneri, anche nella prossima, proveranno a tornare alla carica per il difensore. Non ci sono però solo il Diavolo sul giocatore, ci pensa il Bayern Monaco, così come diversi club di Premier League. Il Lipsia, squadra proprietaria del cartellino, sarebbe ormai entrata nell’ordine d’idee di non riuscire a trattenere ancora il calciatore e avrebbe fissato suo prezzo. Serviranno circa 80 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Una cifra altissima, che taglierebbe fuori molti club interessati, tra cui il Milan. Il club della Bundesliga vorrebbe far scatenare una vera e propria asta per il suo tesserato, ma a questi costi i rossoneri passerebbero la mano. Il possibile arrivo di Rangnick, però, potrebbe cambiare le carte in tavola, è stato proprio il tecnico teutonico a portarlo al Lipsia.

