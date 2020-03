Notizie Milan – Il Lione aveva provato a prendere Bennacer

MILANO – Ismael Bennacer è ormai inamovibile nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. L’algerino si è preso il Milan e lo ha fatto grazie anche a delle ottime prestazioni, nel coro di questa stagione. Durante la prossima sessione estiva di mercato, il centrocampista, dovrebbe essere confermato e quindi il suo futuro appare sempre più rossonero. Quest’estate però, l’ex Empoli, poteva finire in Ligue 1, il massimo campionato francese, e soprattutto anche disputare la Champions League, infatti, sulle sue tracce c’era il Lione di Sylvinho all’epoca e oggi guidato da Rudi Garcia, ex guida tecnica di Roma e Marsiglia. Bennacer preferì sposare il Milan piuttosto che il club transalpino.

