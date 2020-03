Notizie Milan – Il Lille fissa il prezzo di Victor Osimhen

MILANO – Il Milan continua a tenere sott’occhio diversi calciatori per la prossima sessione estiva di mercato. Tra questi c’è Victor Osimhen, attaccante del Lille. Vista la stagione che il giocatore sta disputando in Ligue 1, sono molte le squadre interessate al giovane e la sua attuale squadra si prepara a mettere in piede un asta, spera di realizzare le cessione più remunerativa nella storia del club. Il cartellino del calciatore, infatti, viene valutato 100 milioni di euro. Una cifra, che se confermata, taglierebbe fuori i rossoneri dalla corsa ad Osimhen, così come altri club che non hanno intenzione di voler mettere mano, così pesantemente, al portafogli.

