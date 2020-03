Notizie Milan – Il futuro di Ibra potrebbe dipendere da Pioli

MILANO – Continua ad essere un rebus il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore ha il contratto in scadenza quest’estate con il Milan, ma non sembra convinto di voler continua re in rossonero, visto l’addio di Boban e quello probabile di Paolo Maldini. In sostanza lo svedese non è certo che la strategia di Elliott sia vincente. Tutto sembra portare verso l’addio a fine stagione, però l’eventuale rinnovo di Stefano Pioli potrebbe far cambiare idea al numero ventuno rossonero. Tra l’attuale tecnico del Diavolo e Ibra si è creato un buon legame, un rapporto costruito sulla franchezza e sulla fiducia che l’allenatore del Milan ha subito dato allo svedese.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live