Notizie Milan – Il futuro di Hakan Calhanoglu in rossonero

MILANO – Hakan Calhanoglu contento della sua esperienza in rossonero, ma non ha mai nascosto di subire il fascino delle big tedesche. Il futuro del turco però è a un bivio e con l’arrivo di Ralf Rangnick la sua posizione all’interno della rosa rossonera potrebbe cambiare. L’allenatore tedesco, infatti, stravede per il centrocampista ex Bayer Leverkusen, tanto che provo a riportarlo in Germania nelle ultime due sessioni di mercato. Il Lipsia andò molto vicino al suo acquisto lo scorso agosto, però poi il colpo non si concretizzò. Questo scenario potrebbe portare anche al rinnovo contrattuale del calciatore, attualmente in scadenza nel 2021, con la società meneghina.

