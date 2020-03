Notizie Milan – Il futuro di Bonaventura: due club alla finestra

MILANO – Il futuro di Jack Bonaventura appare sempre più lontano dal Milan. Il calciatore ha il contratto in scadenza quest’estate, ma il club meneghino non ha fatto passi in avanti per prolungare l’accordo che lo lega ai colori rossoneri. Tra poco, quindi, l’ex Atalanta sarà libero di accordarsi con altre società, desiderose di acquistarlo a parametro zero. Le ultime indiscrezioni di mercato, in tal senso, raccontano dell’interesse di due club di Serie A: la Lazio e il Napoli. Con Inzaghi che vorrebbe aumentare il tasso di esperienza nella sua rosa in vista della possibile partecipazione alla prossima Champions League e con Gattuso, ex tecnico di Bonaventura al Milan, pronto ad accoglierlo, nel caso in cui il giocatore decidesse di sposare la causa partenopea.

