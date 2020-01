Notizie Milan – Il ds del Cagliari incontra la dirigenza rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – A Casa Milan, oggi, è andato in scena un incontro tra Carli, direttore sportivo del Cagliari e Paolo Maldini, dirigente del club rossonero. Probabilmente al centro delle discussione dovrebbe esserci Matteo Gabbia, l’ex difensore della Primavera rossonera è al centro del voci di mercato, dato che diversi squadre di Serie A sono sulle sue tracce. Ultimamente però sembrava che il calciatore fosse stato tolto dal mercato, ma la situazione legata al reparto arretrato dei rossoblù, in completa emergenza, potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Milan pero ora, però, non ha intenzione di mandare via a tutti i costi il giocatore. Anche perchè, se Gabbia dovesse partire, allora i rossoneri dovranno tornare sul mercato. Alla ricerca di un nuovo difensore.