Notizie Milan – Il Diavolo vuole provare a trattenere Rebic

MILANO – Il Milan vuole riscattare il cartellino di Ante Rebic, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il calciatore croato è passato dall’essere un vero e proprio oggetto misterioso, nella prima parte della stagione, a uno degli uomini più importanti della rosa rossonera. La punta, fino a questo punto della stagione, è sceso in campo in 12 occasioni, partendo soltanto 3 volte nell’undici iniziale, mettendo a referto 4 goal, nelle ultime 4 partite. La crescita dell’attaccante è un dato di fatto e la dirigenza del club meneghino vorrebbe provare a trattenerlo a Milan. Rebic è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte in prestito biennale e nell’operazione è rientrato anche André Silva. Il club tedesco e quello rossonero in estate potrebbero incontrarsi. per parlare del cartellino del croato. Magari anche di quello del portoghese, che nell’ultimo turno di Bundesliga ha segnato il suo quarto goal, gli stessi di Rebic.

