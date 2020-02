Notizie Milan – Il derby costa la prima sconfitta del 2020

MILANO – Il derby si conferma un tabù per il Milan, che non vince una stracittadina di campionato dal gennaio del 2016. Inoltre, per trovare un successo rossonero in casa dell’Inter, bisogna tornare indietro di quasi dieci anni: era il novembre 2010. Non solo, ma la rimonta subita ieri sera costa alla squadra di Pioli la prima sconfitta del 2020. Fino a ieri, nel nuovo anno, il Diavolo aveva ottenuto cinque successi e due pareggi fra Serie A e Coppa Italia. L’Inter, dal canto suo, si aggiudica il quarto derby consecutivo in campionato: non ci riusciva dal 1983. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live