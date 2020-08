Notizie Milan – Il club saluta Jack Bonaventura, dopo l’ultima in rossonero

MILANO – Il Milan vince contro il Cagliari e chiude il suo campionato 19/20 di Serie A. Un 3-0 che lascia buone speranze per il prossimo anno, quest’ultimo periodo deve essere per i rossonera la pietra su cui costruire la prossima stagione. Tra le tante note liete c’è anche il momento della commozione, come Jack Bonaventura. L’ormai ex numero 5 rossonero ieri sera è uscito dal campo, al termine del match, visibilmente commosso. Dopo 6 anni il calciatore e il Diavolo si salutano. E il saluto della società è arrivato puntuale, viaggiando sui social. Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, è arrivata una nuova grandissima notizia per il mercato rossonero. Un grande colpo in canna, tutto confermato: Sky Sport ha dato l’annuncio in diretta TV! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA