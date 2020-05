Notizie Milan – Il Chelsea molla Boga: via libera ai rossoneri!

MILANO – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Chelsea avrebbe mollato la presa su Boga. Gli inglesi infatti non sembrerebbero disposti a versare 16 milioni di euro nelle casse del Sassuolo per riportare l’attaccante in Premier League. Considerando il fatto che i Blues nello stesso ruolo, per il momento, hanno l’imbarazzo della scelta. Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione, dato che segue l’esterno dei neroverdi da diverso tempo. I rossoneri però dovranno puntare con convinzione sul giocatore, perché se la squadra di Lampard ha deciso di fare un passo indietro, Atalanta e Napoli, invece, sembrano essere convinte delle potenzialità di Boga.

