Notizie Milan – Il Chelsea guarda ai rossoneri in ottica mercato

MILANO – Durante la prossima sessione estiva di mercato alcuni calciatori del Milan potrebbero diventare “l’oggetto del desiderio” di diversi club europei. Secondo l’Evening Standard, questo è il caso del Chelsea, la squadra londinese, infatti, avrebbe messo gli occhi su su un giocatore rossonero. Si tratta di Gigio Donnarumma, dato che i Blues sono alle prese con lo scarso rendimento di Kepa, portiere spagnolo arrivato in Premier League dopo un’ incredibile offerte e che non ha mai pienamente convinto. Per strappare però l’estremo difensore al Diavolo servirà un’offerta importante, almeno 50 milioni di euro.

