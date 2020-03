Notizie Milan – Il Chelsea avvia i contatti con Raiola per Donnarumma

MILANO – Il Chelsea sembra aver messo gli occhi su Gigio Donnarumma. Questa è l’indiscrezione che gira da ieri, sul futuro del portiere del Milan. Oggi arrivano nuove conferme, che non fanno altro che rafforzare l’idea della corte che il club di Londra ha messo in atto nei confronti dell’estremo difensore della Nazionale Italiana. Il possibile trasferimento è agevolato dalla situazione legata al rinnovo contrattuale del giocatore con il club meneghino, che con il passare dei giorni sembra sempre più complicato. Il Diavolo vuole evitare il rischio di perderlo a zero e potrebbe anche accettare, secondo le voci di mercato, i 55 milioni di euro che i Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto. Diversa la questione relativa al cartellino di Kepa. Lo spagnolo potrebbe anche interessare dalle parti di Milanello, ma bisognerà capire a quanto ammonterà comunque il conguaglio economico.

Primi contatti con Raiola

Una cosa è certa, il Milan se non riuscisse a trovare un accordo con Donnarumma allora punterebbe a una ricca plusvalenza. Sulle tracce del portiere, però, ci dovrebbero essere anche Real Madrid e PSG, e il Chelsea non sembra avere intenzione di lasciarsi sfuggire quest’occasione, tanto che dall’Inghilterra riferiscono di contatti avviati, per portare il calciatore Oltremanica in estate, tra il club inglese e il suo procuratore: Mino Raiola.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live