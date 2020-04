Notizie Milan – Il Bologna pensa a Davide Calabria

MILANO – Il futuro di Davide Calabria sembra essere lontano dai rossoneri. Il calciatore ha mercato sia in Italia che all’estero, con il Siviglia e la Fiorentina interessate al terzino. Come riporta Il Resto del Carlino, però, sul difensore ci sarebbe anche il Bologna. La società Felsinea, nella prossima stagione dovrà acquistare un nuovo laterale, dato l’intenzione di mister Mihajlovic è quella di spostare Tomiyasu nel cuore della difesa. Una modifica che lascerebbe un buco sulla corsia di destra, nell’undici tipo dei rossoblù. Lo stesso allenatore serbo sembra essere uno dei maggiori sponsor di Calabria dato che lo ha allenato e lanciato in Serie A, durante la sua avventura al Milan.

