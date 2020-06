Notizie Milan – Il Bologna non molla Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Bologna non smette di cullare il sogno Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico Mihajlovic ha intenzione di provare ad arrivare all’attaccante svedese, ma il suo arrivo in rossoblù passa dalla qualificazione o meno in Europa League. E proprio il Milan è la principale rivale per la squadra del serbo. In questo caso, se tutto andasse secondo quanto pianificato dall’ex allenatore del diavolo, si tratterebbe di un doppio sgarbo alla sua ex squadra. Una prospettiva che ovviamente i rossoneri vogliono assolutamente evitare, sicuramente per quello che concerne un posto in Europa, mentre su Ibrahimovic e il suo rinnovo, tutto è ancora molto incerto.

