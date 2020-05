Notizie Milan – Il Barcellona s’inserisce su Sandro Tonali

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato su Sandro Tonali. Il futuro del centrocampista del Brescia è al centro di tantissime voci, sul calciatore infatti c’è l’interesse del Milan. Il club rossonero avrebbe individuato nel giocatore classe 2000 il tassello perfetto da inserire nella zona mediana del campo, accanto a Bennacer. Non sarà semplice però riuscire a piazzare il colpo per il Diavolo. Anche la Juventus e l’Inter, in Serie A, lo seguono da vicino e non mancano estimatori dall’estero. Proprio su questo frangente Sky Sport ha riportato dell’interesse del Barcellona per Sandro Tonali. L’emittente satellitare ha aggiunto anche che le intenzioni del ragazzo sarebbero quello di continuare la sua carriera in Italia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live