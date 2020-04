Notizie Milan – Il Barcellona insiste per Alessio Romagnoli

MILANO – Il Barcellona continua a seguire da vicino la situazione legata a Alessio Romagnoli, come riporta il portale calciomercato.com. Il club catalano, infatti, avrebbe intensificato la sua corte al difensore, facendo recapitare recapitare ai rossoneri l’intenzione di voler inserire il cartellino di due calciatori nell’operazione. Si tratta di Rakitic, a lungo inseguito dal Diavolo, e di Rafinha, che ha già giocato in Serie A con la maglia dell’Inter. Per il momento però la priorità del Milan è quella di riuscire a prolungare il suo accordo con il centrale classe ’95, il contratto scadrà nel 2022 e le negoziazioni con il suo agente, Mino Raiola, sembrano essere già partite. Il Barcellona però non è l’unica squadra spagnola sulle tracce di Romagnoli, infatti, c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone.

