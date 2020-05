Notizie Milan – Il Barcellona fissa il prezzo di Todibo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Jean Claire Todibo potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona, proprietario del cartellino del giocatore, avrebbe fissato il prezzo per la sua eventuale cessione. 25 milioni di euro, questa è la cifra che servirà al Milan, se i rossoneri avranno intenzione di tornare alla carica per il calciatore. I rossoneri avevano a lungo corteggiato il francese, senza riuscire a portarlo a Milanello, nell’ultima sessione invernale di mercato. Todibo è attualmente allo Schalke 04, in prestito con diritto di riscatto fissato proprio per quella cifra. Sul giocatore però c’è l’interesse di diversi club: Inter, Juventus, Everton e Bayer Leverkusen.

