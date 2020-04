Notizie Milan – Il Barça non molla Romagnoli: pronte due contropartite

MILANO – Il Barcellona non molla Alessio Romagnoli ed è pronto a rilanciare. Il difensore e capitano del Milan, col contratto in scadenza nel 2022, è stato individuato dal club catalano come il rinforzo ideale per rimpolpare e ringiovanire il reparto difensivo. Il Milan lo valuta sui 45 milioni di euro ma, per abbassare la cifra, i blaugrana starebbero pensando di proporre delle contropartite tecniche gradite ai rossoneri. Stando a ciò che riferisce ‘Sport’, il Barça sarebbe pronto ad offrire, oltre ad un conguaglio economico, i cartellini di Ivan Rakitic e Rafinha.

