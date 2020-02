Notizie Milan – Il 4-2-3-1 dovrebbe essere confermato anche in Coppa Italia

MILANO – Secondo quando riporta Claudio Raimondi, giornalista sportivo, nel suo servizio per Sportmediaset, Stefano Pioli avrebbe in mente di confermare il modulo di gioco proposto contro l’Inter, nel derby di domenica scorsa. Dovrebbe essere ancora 4-2-3-1 quindi, con Ibrahimovic chiamato a guidare l’attacco rossonero anche contro la Vecchia Signora. Rispetto al derby dovrebbero partire titolari Musacchio e Calabria, al posto di Kjaer e Conti, squalificato. In generale ci sarà poco turnover: con le conferme di Calhanoglu, Castillejo, Bennacer, dal primo minuto. In ogni caso la rifinitura di oggi, prevista nel pomeriggio, scioglierà ogni dubbio di formazione.

