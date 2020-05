Notizie Milan – Ielpo: “Spero che Maldini non se ne vada”

MILANO – Mario Ielpo, ex portiere del Milan, è tornato a parlare dei rossoneri. Sulle frequenze di Radio24, nel programma Tutti Convocati, ha espresso il suo punto di vista sulla querelle tra Paolo Maldini, la dirigenza del club meneghino e Raf Rangnick. Ecco le sue parole.

: «La situazione è paradossale. La stagione non è ancora terminata e l’allenatore, ma non solo lui, viene messo sulla graticola. Questo la dice lunga sulla situazione del Milan, i rossoneri non riescono a trovare pace. Io, come tanti altri, mi auguro che Paolo Maldini possa rimanere dov’è, perchè lui è il Milan. Ho paura che il club possa snaturarsi, adesso non più la squadra che siamo abituata a conoscere, ma rischia anche di non essere più nemmeno italiana. guarda quanti calciatori stranieri ci sono in rosa e pochi di loro sono riusciti ad ambientarsi a questa realtà».

