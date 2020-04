Notizie Milan – Ibrahimovic: “Torno in Italia, come scritto sul mio contratto”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Dplay Sweden. Tra i tanti argomenti toccati, l’attaccante del Milan, ha parlato del sui ritorno in Italia e della situazione mondiale legata all’emergenza Coronavirus. ecco le sue parole.

: «Questa situazione che stiamo vivendo mi preoccupa, cerco di essere sempre aggiornato. Però penso anche che non possiamo fermare tutto, bisogna essere in grado di saper andare avanti e vivere la vita. Penso che possano accadere anche altre cose, l’importante è essere responsabili. Devo tornare in Italia, è stabilito dal mio contratto e devo rispettarlo, perché sono un professionista e come tale devo mantenere quello che ho firmato. Rivedermi all’Hammarby? Adesso davvero non lo so, prediamo il Coronavirus, chi pensava che avrebbe messo sottosopra il mondo nel giro di due settimane? Vedremo che succede. Ho un contratto con il Milan e non penso a nulla, se non a quello. Voglio giocare, il più a lungo possibile, non se sarà qui o da un’ altra parte. Sul mio futuro posso dire, che una volta che avrà smesso vorrei concentrarmi sui giovani talenti, voglio aiutarli a migliorare».

