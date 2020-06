Notizie Milan – Ibrahimovic prosegue la sua riabilitazione

MILANO – Zlatan Ibrahimovic era presente oggi a Milanello, secondo quanto riporta Sky Sport. L’attaccante, dopo essere rientrato dalla Svezia in Italia, si è presentato nel centro sportivo rossonero per proseguire il lavoro di riabilitazione al polpaccio. Nella giornata di ieri ha svolto i controlli di routine a causa dell’infortunio che lo terrà fuori per diverse settimane. Ibra dovrebbe tornare abile a arruolabile nella sfida contro il Napoli di Gattuso, una notizia che ha modificato i piani di Stefano Pioli. L’allenatore del diavolo sta lavorando per trovare un alternativa tattica alla sua squadra, senza lo svedese. Dal fronte mercato invece, la situazione resta invariata, Ibra aspetta l’incontro con Gazidis.

