Notizie Milan – Ibrahimovic, non è solo questione di soldi

MILANO – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è sempre molto incerto. Il calciatore svedese sta riflettendo sul da farsi le ultime indiscrezioni parlavano anche dell’idea di appendere gli scarpini al chiodo, una volta conclusasi questa stagione. In estate scadrà il suo contratto con il club meneghino, ma le difficoltà sul rinnovo non sono legate soltanto ai soldi, come riportato da Corriere dello Sport. Il ritorno in inverno è stato fortemente voluto da Boban e Maldini e la loro insistenza, durata mesi, alla fine ha fatto breccia. Con l’allontanamento del primo e quello probabile del secondo, le convinzioni di Ibra si sono sgretolate. Non è convinto dal nuovo progetto di Gazidis, prima di dare una risposta alla dirigenza, infatti, lo svedese vuole capire chi si sarà la guida tecnica del Milan nella prossima stagione, così come vorrà capire quale tipo di campagna acquisti sarà approntata.

