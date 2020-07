Notizie Milan – Ibrahimovic, MVP della gara con la Sampdoria

MILANO – E’ Zlatan Ibrahimovic il migliore il campo in Sampdoria-Milan. Un plebiscito, da parte dei tifosi rossoneri, nei confronti dello svedese e la sua prestazione contro i blucerchiati.

Tratto dal sito ufficiale del Milan:

Un plebiscito, un verdetto senza storia. È Zlatan Ibrahimović il vincitore del premio di migliore in campo dopo Sampdoria-Milan 1-4, il più votato dai nostri tifosi attraverso l’App ufficiale. Con una percentuale davvero sontuosa, il 79,4% delle preferenze, lo svedese ha sopravanzato Donnarumma (10,4%), Çalhanoğlu (8,4%) ed Hernández (1,8%). Una prestazione da campione, di classe, di forza, di qualità: Ibra, ancora una volta, ha dominato in campo e ha trainato tutta la squadra verso il successo. Una prova totale.

I numeri più semplici e anche più importanti dicono due gol fatti, seconda doppietta consecutiva in trasferta, e un assist per il provvisorio 2-0 di Çalhanoğlu. Poi ci sono anche le statistiche meno lampanti ma comunque molto preziose da sottolineare: Ibrahimović è stato il giocatore milanista che ha ottenuto il 100% dei dribbling positivi, che ha creato più occasioni (4), che ha tirato più volte nello specchio della porta (2). Più in generale, dopo la gara del Luigi Ferraris: Zlatan ha realizzato il suo gol più rapido con la maglia rossonera in Serie A (dopo 3 minuti e 22 secondi), è il calciatore che ha disputato meno partite tra chi ha segnato almeno otto gol in questo campionato (17) e ha raggiunto Francesco Graziani al 40º posto della classifica di tutti i tempi per reti in Serie A (a quota 131 marcature). 38 anni e non sentirli…

