Notizie Milan – Ibrahimovic MVP della gara con il Sassuolo

MILANO – I tifosi rossoneri si sono espressi: Zlatan Ibrahimovic è stato votato come migliore in campo nella sfida del Mapei Stadium tre Milan e Sassuolo. Un plebiscito per l’attaccante svedese, autore della doppietta che ha portato la squadra di Pioli alla vittoria.

Tratto da acmilan.com:

Un plebiscito. Con oltre l’80% dei voti, Zlatan Ibrahimović è l’MVP di Sassuolo-Milan. Una doppietta che gli permette di salire a 8 reti stagionali, di cui 7 in Serie A. Quelle contro i neroverdi sono le prime due reti su azione di Zlatan nel post lockdown, da sommare ai due calci di rigore realizzati contro Lazio e Juventus. Una prestazione totale, la sua, fatta non solo di gol ma anche di tanto sacrificio e aiuto alla squadra.

Una squadra di cui Ibra è sempre più un fulcro, come dimostrano i 74 palloni giocati durante il match, più di ogni altro rossonero e meno soltanto di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, tra tutti i giocatori in campo. Per la seconda volta dal suo rientro dall’infortunio, ha giocato per tutti e 90 i minuti, evidenziando una condizione fisica in costante crescita. Leader tecnico e carismatico, il Milan vola anche grazie a Zlatan, MVP di ieri sera.

