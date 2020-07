Notizie Milan – Ibrahimovic: ecco l’offerta dei rossoneri

MILANO – Secondo quanto riporta “la Repubblica”, il Milan avrebbe presentato l’offerta di rinnovo a Zlatan Ibrahimovic. Il quotidiano afferma anche che la durata del nuovo accordo dovrebbe essere annuale, ma non è escluso che possa essere inserita anche l’opzione per un’altra stagione. Una strada che porterebbe a superare la barriera dei 40 anni in Serie A. Lo scenario intorno allo svedese è cambiato con la conferma di Pioli. Con l’avvento di Ralf Rangnick, invece, l’attaccante non avrebbe preso in considerazione l’idea di rinnovare con il Diavolo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live