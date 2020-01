Notizie Milan – Ibrahimovic è la parola più cercata su Google, a dicembre

MILANO – L’onda lunga del ritorno di Ibra in rossonero non è ancora terminata. Nel mese di dicembre il nome dello svedese è stata la parola più cercata su Google e il suo arrivo al Milan ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica, con al centro i tifosi rossoneri. I sostenitori del Diavolo gli hanno tributato un’accoglienza degna di un grande campione ed Ibra è ancora un grande campione. Il suo nome ha ricevuto lo stesso numero di ricerche della parole Facebook e ha superato, invece, Natale e scuola. Questa è una prova in più dell’effetto dello svedese sia sulla squadra che sull’ambiente Milan e non solo.