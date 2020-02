Notizie Milan – Ibrahimovic e Biglia tornano in gruppo

MILANO – Due buone notizie per Stefano Pioli: la prima è che molto probabilmente Ibrahimovic sarà a disposizione per il derby, la seconda è che sicuramente ci sarà Bennacer, il quale ha scontato col Verona il turno di squalifica. Due rientri fondamentali per il Milan, che ha sofferto moltissimo le loro assenze contro gli scaligeri. Inoltre, dovrebbe tornare a disposizione anche Lucas Biglia, reduce da un lungo infortunio. Come riferisce Sky Sport, oggi sia Ibra che Biglia torneranno ad allenarsi col resto della squadra. L’argentino domenica sera andrà in panchina mentre lo svedese, qualora riuscisse a recuperare completamente, verrebbe schierato titolare.