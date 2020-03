Notizie Milan – Ibra, tanti dubbi sul nuovo progetto: il rinnovo si allontana

MILANO – Nel caos che sta avvolgendo il Milan in questo periodo, con ribaltoni dirigenziali e nuovi progetti che vengono pianificati, resta da capire cosa farà Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha il contratto in scadenza a fine stagione e, con l’addio certo di Boban e quello quasi sicuro di Maldini (i due dirigenti che lo hanno voluto fortemente), potrebbe decidere di non rinnovare col club rossonero. Stando alla Gazzetta dello Sport, sono molti i dubbi nutriti da Ibra – e dal suo agente Raiola – circa la bontà del nuovo progetto che Gazidis vorrebbe attuare con Rangnick. Insomma, anche la separazione fra il Milan e Ibrahimovic è un’ipotesi che si fa sempre più concreta.

