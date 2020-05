Notizie Milan – Ibra, tamponi negativi, si conclude la sua quarantena

MILANO – E’ già finita la quarantena di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato pochi giorni fa in Italia e si è sottoposto ai due tamponi, di rito, per vedere se fosse stato contagiato o meno dal Covid-19. In entrambi i casi i test hanno dato risposta negativa, niente Coronavirus per Ibra. Il Milan quindi ha deciso di chiudere la sua quarantena e il numero ventuno ha potuto lasciare Milanello, dove era andato dopo il rientro nel capoluogo lombardo, per trasferirsi nella sua abitazione.

da domani quindi Ibrahimovic potrà tornare ad allenarsi agli ordini di Stefano Pioli e potrà “riabbracciare”, mantenendo le distanze sociali, i suoi compagni di squadra.

