Notizie Milan – Ibra si prepara all’addio: chiuderà la carriera all’Hammarby

MILANO – A fine campionato calerà il sipario su questa seconda avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Dopo la vivace discussione avuta nei giorni scorsi con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, le probabilità di una permanenza dell’attaccante si sono azzerate, o quasi. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, la destinazione più probabile per la prossima stagione resta l’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario e con cui si è allenato durante la pandemia. Nella giornata di ieri Ibra è volato a Stoccolma per assistere dal vivo al ritorno in campo dell’Hammarby, per la ripresa del campionato svedese. Proprio il campionato che l’anno prossimo potrebbe vederlo protagonista.

