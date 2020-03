Notizie Milan – Ibra resta? Forse, ma ad una condizione: il punto

MILANO – Zlatan Ibrahimovic riflette sul suo futuro e, più passa il tempo, più diventa difficile convincerlo a restare. I rapporti con Ivan Gazidis non sono idilliaci e sarà determinante il confronto che andrà in scena tra i due una volta che Ibra rientrerà in Italia. Affinché accetti di restare, sembra indispensabile una condizione: allestire un Milan molto più competitivo e in grado di tornare in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato il giornalista Emanuele Baiocchini.

LE SUE PAROLE – “In questi giorni Ibra è a casa in Svezia, nella sua villa di Malmo. Lì ci sono libertà maggiori rispetto all’Italia, ma queste sono scelte governative. Ibra avrà tempo per pensare al suo futuro, perché ricordiamo che ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2020 ma che si può rinnovare, per scelta sua e per scelta del Milan, per un altro anno. Ibrahimovic vuole continuare ad essere protagonista nel Milan, quindi rinnoverebbe nel caso in cui venisse messo al centro del nuovo progetto. Ma soprattutto, resterebbe se per il prossimo anno venisse costruito un Milan più forte rispetto a quello di questa stagione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live