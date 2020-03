Notizie Milan – Ibra, permanenza sempre più difficile: le ultime

MILANO – La permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan si fa sempre più difficile. L’attaccante attualmente è in Svezia con la sua famiglia e, una volta rientrato in Italia (al termine dell’emergenza), avrà un confronto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, dal quale dovrà emergere non solo la volontà del club rossonero, ma soprattutto quella dello stesso giocatore che, con il licenziamento di Boban e il probabile addio di Maldini, potrebbe anche rifiutare di rinnovare. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, le probabilità che Ibra rimanga a Milano non sono affatto alte.

