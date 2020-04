Notizie Milan – Ibra non chiuderà la carriera in Svezia

MILANO – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora un rebus. Oggi la Gazzetta dello Sport ha cercato di fare ordine sulla questione. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, lo svedese non ha intenzione di continuare a giocare con l’ Hammarby. Negli ultimi giorni erano circolate voci legate al proseguimento della sua carriera nel club di cui è co-proprietario e con il quale attualmente si sta allenando. Non sono state rivelate, invece, indiscrezioni sul suo futuro nel Milan. Anche se la sensazione generale è che si vada verso il divorzio alla fine di questa stagione. Il futuro di Ibra in rossonero è uno degli argomenti del momento, vista l’incertezza che regna e probabilmente sarà così fino a quest’estate, quando verrà fatta chiarezza.

