Notizie Milan – Ibra, il colloquio con Rangnick decisivo per il futuro

MILANO – Non è facile dire se il Milan ripartirà da Zlatan Ibrahimovic anche nella prossima stagione. Il futuro dello svedese è ancora tutto da decifrare, ma il calciatore potrebbe anche decidere di restare in rossonero, nonostante l’addio ormai certo di Zvonimir Boban. In questo senso sarà fondamentale il colloquio con il prossimo allenatore del club meneghino e Ralf Rangnick sembra essere ad un passo dal Milan. Il tecnico e direttore sportivo tedesco vedrebbe di buon occhio la sua permanenza a Milanello, Ibra però vorrà essere rassicurato, non tanto sul suo impiego, quanto sulle certezze tecniche che il nuovo progetto e il nuovo allenatore sapranno offrire.

