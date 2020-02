Notizie Milan – Ibra ha giocato più minuti di Lucas Biglia in questa stagione

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan, nell’ultima sessione di mercato invernale. Lo svedese come ha indossato la maglia rossonera non l’ha più tolta, accumulando 540 minuti in meno di due mesi. Il dato che fa riflettere però e quello legato al confronto con Lucas Biglia, che ha iniziato la stagione nel club meneghino a differenza del numero 21. l’argentino, fermato da una lunga serie d’infortuni, conta 525 minuti con il Milan e lo stesso numero di presenze di Ibrahimovic. Un dato che riflettere sull’apporto alla causa rossonera, dell’ex Lazio e quanto, invece, sia diventato indispensabile al Diavolo..

