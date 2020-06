Notizie Milan – Ibra è torna in Italia, il calciatore è atterrato a Malpensa

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano. Il giocatore ha passato l’ultima settimana in Svezia, complice l’infortunio al polpaccio. Il calciatore è atterrato questa mattina a Malpensa, per sottoporsi alla visita di controllo che dovrebbe chiarire tra quanto potrà tornare a disposizione del Milan.

Ibra difficilmente sarà in campo per le prima partite della ripresa del campionato, così come per l’eventuale finale di Coppa Italia. La sua assenza contro la Juventus, nella semifinale di ritorno, sarebbe stata certa anche senza infortunio, dato che lo svedese era squalificato. Pioli spera di riavere a disposizione l’attaccante per la partita con il Napoli di Gattuso.

