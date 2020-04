Notizie Milan – Ibra e Kessie, gli unici rossoneri che non sono rientrati

MILANO – Mancano soltanto Kessie e Ibrahimovic all’appello. Il centrocampista è ancora bloccato in Costa d’Avorio senza riuscire nell’intento di trovare un volo che possa riportarlo in Italia. Il numero ventuno rossonero è ancora in Svezia e tornerà soltanto quando sarà possibile allenarsi a Milanello, cosa che in questo momento sta facendo nel suo Hammarby. I due calciatori, quindi, sono gli unici rimasti fuori dai confini nazionali (dove hanno passato la fase di quarantena), nella rosa del Milan. Lo stesso club rossonero nei giorni scorsi si era attivato per far ritornare al più presto tutti i giocatori all’estero, dato che si prospetta il ritorno al lavoro, previsto per il prossimo 4 maggio. Sempre che non arrivi un ulteriore rinvio.

