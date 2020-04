Notizie Milan – Ibra da appuntamento ai tifosi per domani mattina

MILANO – “Vuoi vedermi fare magie? Guardami in azione con l’Hammarby”. Questo è il messaggio che Zlatan Ibrahimovic ha lasciato sul suo profilo Instagram, diretto a tutti i suoi tifosi e a quelli del Milan, desiderosi di vedere di nuovo lo svedese in azione. Il calciatore si torva ancora in Svezia, dove si sta allenando con l’Hammarby, formazione della massima serie svedese, di cui è uno dei proprietari. Il suo ritorno in Italia è previsto soltanto quando ci sarà una data certa per poter tornare a lavorare a Milanello. Servirà ancora un po’ di pazienza quindi per rivedere Ibra in rossonero, ma intanto ci si può consolare con la diretta promessa per domani.