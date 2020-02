Notizie Milan – Ibra continua a lavorare in vista del derby

MILANO – Zlatan Ibrahimovic vuole esserci, a tutti i costi. Ha saltato la partita di domenica scorsa, contro l’Hellas Verona, per essere presente e al centro dell’attacco rossonero nel derby. Oggi lo svedese ha svolto lavoro personalizzato, l’obiettivo e smaltire il piccolo fastidio muscolare che non gli ha permesso di allenarsi al meglio la scorsa settimana. L’influenza, anche quella non gli aveva permesso di lavorare al meglio, è passata. Pioli spera nel recupero del suo numero 21, la sua presenza in campo garantisce alla squadra tranquillità, è il leader di questo Milan e molti compagni hanno risentito della sua assenza con la squadra di Juric.