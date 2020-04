Notizie Milan – I tifosi del Toro provano a convincere Bonaventura

MILANO – Il Torino sembra fare sul serio per Bonaventura, anche se il ds dei Granata, Massimo Bava, in esclusiva al nostro portale ha smentito per il momento queste voci. Nonostante tutto, però, i tifosi del club piemontese hanno iniziato un’opera di convincimento, nei confronti del calciatore, sui suoi profili social. L’intenzione è ovviamente quella di convincere il centrocampista, in scadenza quest’estate con il Milan. Sulle sue tracce però restano anche altri club di Serie A, la Lazio, la Fiorentina, l’Atalanta, la Roma e anche il Napoli. La possibilità di prendere Bonaventura a parametro zero fa gola a molte società e non è escluso che possano arrivare sul tavolo di Mino Raiola, procuratore del giocatore, anche offerte dall’estero.

