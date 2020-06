Notizie Milan – I tempi di recupero di Zlatan Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’infortunio al soleo, rimediato in allenamento, costringerà Zlatan Ibrahimovic a salare diversi impegni tra campionato e Coppa Italia. Juventus, Lecce, Roma, SPAL e Lazio. Partite importantissime per le ambizioni dei rossoneri, che si dovrebbero affidare alla coppia Leao-Rebic. Il numero 21 del diavolo dovrebbe tornare in campo nell’incontro del San Paolo con il Napoli, l’11 o il 12 luglio prossimi. Però, è molto più probabile che Ibra sia di nuovo a disposizione per il turno infrasettimanale successivo, contro il Parma. In modo da non accelerare il recupero dello svedese e non rischiare una ricaduta.

